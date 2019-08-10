四尺八分線灌溉溝水流湍急，無法像下游宣洩。（王文吉翻攝）

四尺八分線灌溉溝大水漫出雅豐街，路面一度淹水30公分，頓成路上河流。（王文吉翻攝）

市議員蕭隆澤下探3公尺深的溝渠，勘查淹水原因，痛批橋下附掛管線釀禍。（王文吉攝）

洪水退去後，附掛在灌溉溝旁的管線卡滿雜草垃圾。（王文吉攝）

雅豐街橋涵下附掛國營事業管線，還以白鐵片包覆，造成通水斷面縮減。（王文吉攝）

大水漫出雅豐街，積水退去後，雜草垃圾卡在輪胎下。（王文吉攝）

潭子灌溉溝橋涵附掛管線害淹水 3月淹水2次

流經台中潭子的四尺八分線灌溉溝9日晚間暴漲，滾滾洪水漫出路面，雅豐街水淹30公分，頓成路上河流，還灌進5家工廠。市議員蕭隆澤痛批市府相關單位怠惰，放任國營事業管線附掛橋下，短短3個月內2度淹水。對此水利局表示將盡快協調遷移管線，並敲除溝中溝設計。

潭子區9日晚間風強雨驟，利奇馬「颱風尾」帶來幾波雨勢，造成四尺八分線灌溉溝暴漲，洪水漫出路面，雅豐街頓時成為「雅豐河」，水淹至少50公分，還灌進5家工廠，東寶里、大豐里200餘戶居民進出不得，一夜難眠。

在雅豐街開工廠的陳先生說，這次水災比520嚴重，當時正要下班，看到路面積水，不斷往廠內灌入，他趕緊折返拿工具掃水，掃掃停停，直到深夜11點雨勢暫歇。隔壁賴太太說，她聽到雨聲就擔心到睡不著，前晚與先生輪班到廠內掃水，一個晚上跑了5趟，根本不用睡。

市議員蕭隆澤昨一早到雅豐街勘災，並痛批市府相關單位怠惰，放任國營事業管線附掛，短短3個月內竟釀2度淹水。蕭隆澤帶記者下探3公尺深的溝渠，涉水查看橋涵附掛設施，橋下2道白鐵片包覆的管線，讓原本160公分的通水斷面，縮減剩下90公分。居民也直指水利局施作「溝中溝」，「挖深又灌水泥」影響排水。

水利局副局長馬名謙表示，橋涵附掛管線已由建設局養工處協調管線單位，2個月內完成遷移，至於居民反映溝中溝水泥設施阻礙排水，將在9月中前敲除。由於上游集水區廣大，將尋找合適分洪點，藉由分流舒緩該處水量，長期治理將規畫施設雨水下水道解決。

(中時 )