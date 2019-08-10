流經台中潭子的四尺八分線灌溉溝9日晚間暴漲，滾滾洪水漫出路面，雅豐街水淹30公分，頓成路上河流，還灌進5家工廠。市議員蕭隆澤痛批市府相關單位怠惰，放任國營事業管線附掛橋下，短短3個月內2度淹水。對此水利局表示將盡快協調遷移管線，並敲除溝中溝設計。
潭子區9日晚間風強雨驟，利奇馬「颱風尾」帶來幾波雨勢，造成四尺八分線灌溉溝暴漲，洪水漫出路面，雅豐街頓時成為「雅豐河」，水淹至少50公分，還灌進5家工廠，東寶里、大豐里200餘戶居民進出不得，一夜難眠。
在雅豐街開工廠的陳先生說，這次水災比520嚴重，當時正要下班，看到路面積水，不斷往廠內灌入，他趕緊折返拿工具掃水，掃掃停停，直到深夜11點雨勢暫歇。隔壁賴太太說，她聽到雨聲就擔心到睡不著，前晚與先生輪班到廠內掃水，一個晚上跑了5趟，根本不用睡。
市議員蕭隆澤昨一早到雅豐街勘災，並痛批市府相關單位怠惰，放任國營事業管線附掛，短短3個月內竟釀2度淹水。蕭隆澤帶記者下探3公尺深的溝渠，涉水查看橋涵附掛設施，橋下2道白鐵片包覆的管線，讓原本160公分的通水斷面，縮減剩下90公分。居民也直指水利局施作「溝中溝」，「挖深又灌水泥」影響排水。
水利局副局長馬名謙表示，橋涵附掛管線已由建設局養工處協調管線單位，2個月內完成遷移，至於居民反映溝中溝水泥設施阻礙排水，將在9月中前敲除。由於上游集水區廣大，將尋找合適分洪點，藉由分流舒緩該處水量，長期治理將規畫施設雨水下水道解決。
(中時 )
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