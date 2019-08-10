紅燒牛肉麵是台灣具代表性的特色美食之一，濃香夠味的湯頭、配上多汁軟嫩的牛肉塊和麵條，不僅台灣人愛吃，也是許多海外饕客來台的必嘗料理。現在牛肉麵旋風也吹進西式料理餐廳，幾家餐飲業者都將這道經典美食以西式作法重新解構，端出創新又不失「記憶中的好味道」的洋派台味佳餚。

Jamies Italian英國餐廳5月宣告結束營業，但包含台灣、香港的3間餐廳則繼續營運，反而讓餐廳有了與品牌創辦人名廚Jamie Oliver和其餐飲團隊更多的自由發揮空間，Jamies Italian今夏即創意推出16道以台灣在地食材和風土發想的全新料理。

辣臺味漢堡香氣逼人

新菜中最大亮點就屬在台灣獨賣的「辣臺味漢堡」，將台灣牛肉麵的美味元素化成漢堡，漢堡排中添加了花椒、八角及豬油，再抹上以含草果、白豆蔻等數十種辛香料熬製的蒜味牛肉湯汁所濃縮而成的抹醬，最後搭配台式酸菜及台灣紅辣椒，夾入鬆軟的布里歐麵包，香氣逼人又帶著麻辣的熟悉滋味，每客468元＋10％，才推出一周多就熱銷近百客。

台北晶華酒店azie餐廳設計出吃法豐富的「美國Prime級帶骨牛小排拌麵套餐」。（台北晶華酒店提供）

帶骨牛小排拌麵彈牙

台北晶華酒店azie餐廳推出的「美國Prime級帶骨牛小排拌麵套餐」，融合美式牛排、東坡肉和紅燒牛肉麵等跨菜式的風味，霸氣將大塊油脂豐富的美國Prime帶骨牛小排，用醬油、糖、陳年紹興酒醃漬蒸煮，淋上濃縮醬汁，撒上香菜、醃漬辣椒，讓滋味更多層次。

麵條特別加入日本山藥成分增添彈牙口感，再與牛小排醬汁、烏醋、自製紅油拌製而成乾麵，最後鋪滿解膩的香菜及蔥花，一旁還附上晶華經典紅燒牛肉湯頭。饕客可隨興將這3樣各具特色的料理，自由搭配出與眾不同的牛肉麵饗宴來大快朵頤；美國Prime級帶骨牛小排拌麵即起推出至31日，2人份1760元＋10％。

德州鮮切牛排以美國肩胛肋眼牛排推出「德州風味特選牛肉麵」。 （德州鮮切牛排提供）

德州牛肉麵酸辣開胃

德州鮮切牛排（Texas Roadhouse）在今夏再度合作美國肉類出口協會，為推廣美國牛的肩胛肋眼牛排及沙朗牛排，推出夏季限定的「享肉主義」5道新品，其中一道即以台式牛肉麵為靈感加以改造推出「德州風味特選牛肉麵」，選用美國肩胛肋眼牛排切塊，再加入多種蔬菜熬煮，使湯頭濃郁香甜、牛油香氣撲鼻，還搭配獨家祕方製成的墨西哥番茄辣醬及醃製洋蔥圈，讓料理多了熱情的德州風味，酸辣滋味在夏季也格外讓人胃口大開；每客350元＋10％。

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