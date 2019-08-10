迷客夏發聲明喊冤，指在微信公眾號上發文，必須在台灣前面加上「中國」兩字。（迷客夏提供）

來自台南、一向是文青形象的手搖飲「迷客夏」，被起底早在大陸官方微博發表來自「中國台灣台南佳里」，引起台灣網友不滿、認為有自我矮化嫌疑，這兩天紛紛往官方臉書表達抵制。

對此，迷客夏總公司稍早也發布回應聲明，表示由於在大陸微信公眾號上發文，若提到台灣，前面必須要加上「中國」兩字，品牌只是單純想把台灣的理念傳遞出去，對於網友集體撻伐表示冤枉，也盼消費者理解。

(中時 )