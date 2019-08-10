遭抵制喊冤 迷客夏：微信發文必須加「中國」 17:022019/08/10 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 文青形象的手搖飲「迷客夏」，被起底早上7月就在微信公眾號上發布來自「中國台灣台南」，引發台灣消費者不諒解。（翻攝官方微信） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迷客夏發聲明喊冤，指在微信公眾號上發文，必須在台灣前面加上「中國」兩字。（迷客夏提供） 來自台南、一向是文青形象的手搖飲「迷客夏」，被起底早在大陸官方微博發表來自「中國台灣台南佳里」，引起台灣網友不滿、認為有自我矮化嫌疑，這兩天紛紛往官方臉書表達抵制。 對此，迷客夏總公司稍早也發布回應聲明，表示由於在大陸微信公眾號上發文，若提到台灣，前面必須要加上「中國」兩字，品牌只是單純想把台灣的理念傳遞出去，對於網友集體撻伐表示冤枉，也盼消費者理解。 (中時 ) #台灣 #中國 #迷客夏 也許您會感興趣 推薦閱讀 越演越烈 傳陸暫停從美進口農產品 04:102019/08/06 全球財經 有感回饋 彰銀台灣Pay消費立即折抵柴寶幣 11:422019/08/06 財經 小心豬瘟 7月又查獲豬肉鬆罐頭 14:102019/08/06 政治 創黨正流行！蘇煥智「台灣維新黨」24日成立 10:472019/08/07 政治 民進黨完全執政完全沒法改變 蘇煥智組台灣維新黨 12:592019/08/07 政治 陸禁影片人員參加金馬 綠委余宛如回應 16:272019/08/07 政治 梁國源專欄－匯率破7是人民幣武器化的開端？ 04:102019/08/08 財經要聞 中美金融戰是假議題 04:102019/08/09 論壇廣場 部署中程飛彈 川普想拖垮大陸 04:102019/08/10 時論廣場 大苑子、迷客夏紛表來自「中國台灣」 網友：通通拒喝！ 02:572019/08/10 生活 生活熱門新聞 課審委員寄血衣無悔意 反嗆好心被狗咬 - 生活 - 旺報 桃機免稅店蓋醜布 他tag林佳龍 結局網跪了 - 生活 一句話惹怒氣象專家！吳德榮槓柯P 賴神衰躺槍 - 生活 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 好市多聖品變巨雷!10年鐵粉哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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