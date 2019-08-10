原民會今（10）日於台東縣娜路彎大飯店表揚「沉浸式族語教學」績優幼兒園、家庭及個人，由副主委鍾興華Calivat‧Gadu親自頒獎。原民會表示，沉浸式教學就由精通族語的教保員到幼兒園，讓小朋友從2歲起學習族語，與日常生活結合，效果相當不錯，基本用語都沒有問題。

鍾興華Calivat‧Gadu表示，幼兒期為學習語言的黃金時間，為讓原住民族語言傳承向下扎根，原民會自102學年度開始推動「沉浸式族語教學幼兒園計畫」，歷經6年的努力，目前共有53班幼兒園、含括13族、22種語言別，一同加入沉浸族語教學行列，成果可謂豐碩。

未來原民會將持續推動沉浸式族語教學，並培育更多兼具族語能力及教保專業的族語教保員，提供更多原住民族幼童沉浸在族語環境的學習機會，讓原住民族嬰幼兒透過沉浸式的族語學習環境，自然習得母語，達到永續傳承族語的目的。

活動還邀請參與計畫的台東市南王國小附幼、長濱鄉竹湖國小附幼，由小朋友進行全族語戲劇及歌舞表演。更於現場展示族語教保員，以及協同教保人員共同編撰的沉浸式族語教學教材教具，透過各幼兒園的實際操作說明，讓與會來賓共同體驗多元有趣的族語教具。

原民會並頒發績優沉浸式族語教學幼兒園、族語教保員、協同教保人員、親子共學家庭、族語學習寶寶等獎項，播放年度成果影片，完整呈現107學年度推動沉浸式族語教學幼兒園計畫之各項成果。

(中時 )