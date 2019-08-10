溫昇豪在華視《俗女養成記》中飾演有點媽寶個性的男人，表面上雖贊同女友選擇自己想要的婚紗，但在母親強勢介入下，他也無能為力。生活中是否聽媽媽話的人？溫昇豪笑說：「當然要聽媽媽的話，周杰倫說的。」但也表示聽媽媽的話不代表就是媽寶。

謝盈萱飾演大齡女子。

被問到喜歡小女人還是獨立女人？他說兩種類型都喜歡。在劇中，他看到女友差點和別的男人接吻，醋勁大發跑去女友公司大鬧，不顧自己誤食花生醬過敏，嘴唇腫成「香腸嘴」的狀況。導演嚴藝文說，溫昇豪在準備拍攝這場戲時，早上還得了急性腸胃炎，下午依舊很敬業拍攝，戲裡外都掛病號。

劇中夫妻出現問題。

「劇場頑童」羅北安在導演嚴藝文一通電話下，二話不說就答應接演，因為對羅北安來說謝盈萱就是他的女神，表示一定要來力挺一下。在劇中，他飾演謝盈萱的老闆，不時對她提出很多不合理的工作要求，沒事要她一起玩疊疊樂、陪客戶應酬喝酒，還要隱瞞老闆娘老闆有小三的存在，陪老闆小三去看房子、幫忙匯錢給老闆小三等，讓謝盈萱累積內心累積了許多怨氣。

王琄飾演有控制慾的媽媽。

劇中羅北安也十分犧牲色相，在一場幻想的報復戲中，讓謝盈萱在臉上畫滿口紅，趣味十足，對戲過程笑聲不斷，一場羅北安與小三通話的戲，演得太忘我還差點還翻倒椅子，導演嚴藝文看了馬上出手救援，還好沒發生意外。導演嚴藝文也透露，羅北安導演的膝蓋不是很好，在拍攝溫昇豪大鬧辦公室的那場戲，他跟謝盈萱需要演出躲在桌子下的逗趣畫面，「拍攝時都有提醒北安老師量力而為，但每次一喊ACTION，他都是盡全力演出，看他跪著膝蓋在地上時心裡都會揪一下」，非常感謝羅北安這麼犧牲地演出。8月4日起每週日晚間9點半於華視主頻連播2集，CATCHPLAY線上影音同步上架。

謝盈萱精神出軌差點吻上Mark(吳允瀚飾)。

謝盈萱遇上帥氣的Mark(吳允瀚飾)。

羅北安（左）和謝盈萱。

羅北安讓謝盈萱在臉上畫滿口紅，趣味十足。

謝盈萱被戲裡婆婆改造成抄齡女子。

(中時 )