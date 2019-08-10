46歲女星宮澤理惠去年嫁給小6歲森田剛，兩人婚後努力拚做人，今年4月被爆宮澤理惠穿平底鞋逛街疑有孕，但近日日媒報導，宮澤理惠確定沒懷孕，因此萬念俱灰、十分沮喪，而森田剛反應十分淡定，勸太太不要勉強，將心力放回工作上，只要兩人在一起就好，令網友大讚森田剛是貼心好老公。

宮澤理惠過去感情路相當不順遂，1992年和相撲選手貴乃花訂婚，兩個月後閃電解除婚約，貴乃花哥哥若乃花去年談悔婚主因，暗示似乎是長輩意見主導這樣的結局，而宮澤理惠之後傳患有厭食症、憂鬱症，2009年她帶球嫁給企業家老公，2016年卻又離婚。

宮澤理惠去年梅開二度和森田剛結婚，據《女性Seven》報導，兩人結婚一年多，宮澤理惠因高齡想懷孕，不惜推掉許多工作，到處求診治療不孕的醫院，但還是沒有好消息，森田剛便建議妻子放寬心，轉移重心回到工作上，宮澤理惠因此點頭復出，下月起將參加巡演時間約一個月的舞台劇，媒體還拍到宮澤理惠夫妻倆大熱天上園藝店買東西，兩人形影不離十分甜蜜。

(中時電子報)