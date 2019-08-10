花蓮縣文旦柚種植面積約有1000公頃，為全台最大，其中又以種植面積佔800公頃的瑞穗鄉最大，為了防止去年價格慘跌重演，，瑞穗鄉農會今年首次推開放民眾認購果樹方案，防止滯銷慘況重演。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今年氣候狀況良好，開花期著果率高，預估今年產量可達4200萬台斤，約4200萬粒，以目前台灣人口數換算，平均每人吃2粒才能吃完瑞穗的文旦柚。黃盛皇指出，去年盛產，產量高達4500萬台斤，批發價從1台斤15到20元暴跌不到10元，價格低、滯銷問題嚴重，今年增加認購果樹的銷售方式，1棵果樹依年份、栽種方式及結果量不同，價格約5000至1萬元不等。

文旦柚農羅峰種植700棵果樹，以收購文旦占多數，他說，今年首次開放認購果樹，樹上結的文旦柚都屬認購人，目前已累積10名，還有人一開口就要認購50棵，也歡迎認購人走進果園，體驗管理、採收等農事。

黃盛皇指出，往年文旦柚都在中秋節前採收，透過栽種技術的進步，文旦柚現在已經9分熟，甜度達到13度，預計月底開始採收，9月初就會正式上市。

(中時電子報)