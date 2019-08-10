台南市立委第六選區將東區一分為二，黨工找出行政區劃表，答詢大量的詢問電話。（中評社）

國民黨前主席洪秀柱遷戶籍到台南，表態願在藍軍艱困選區披戰袍選立委，國民黨台南市黨部湧入許多關切及打氣的電話，詳查選區範圍，甚至有台北柱粉表示要遷戶籍南下投洪秀柱一票。

洪秀柱要到台南參選立委的意願曝光後，她在臉書上發了一篇「出師表」，強調可以重用有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，把不分區的席次讓給他們，讓他們去歷練。而她願意用盡最後的力量為黨開疆闢土。

「因此，只要黨徵召，我必義無反顧的投入台南市第六選區，在這個從來沒有當選過一席國民黨立委的區域，參選區域立委，為黨身先士卒，在最艱困的選區、接受最嚴格的檢驗。」

洪秀柱「出師表」一出，臉書一上午就有近2萬人按讚，超過3000則留言外，國民黨台南市黨部也湧入許多挺柱的電話。

根據《中評社》報導，國民黨台南市黨部表示，支持者對洪秀柱肯到台南參選都給予極高的肯定，有人詢問台南第六選區範圍。由於第六選區是新劃分的選區，並已經將傳統的東區一分為二，黨部還特別找出新選區的區域地圖、行政劃分表來應答。

此外，還有台北熱情的「柱粉」打電話到黨部表示在該選區有房子，確定是洪秀柱的選區後，表達為了力挺洪秀柱勇氣，會把戶籍遷入該選區，投洪秀柱一票。

洪秀柱已宣布表態要到台南參選立委，基層表示，已經對基層士氣帶來激勵作用，讓藍軍艱困區冷清的選情，注入一股澎湃的大活水。

(中時電子報)