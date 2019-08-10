劉姓醫師娘懷疑老公外遇，日前前往執業診所查勤，撞見他與女患者衣衫不整共處診間休息室，氣得一狀告上法院，女病患出庭時則解釋，因痔瘡求診才會褪去內褲，屏東地院法官認為，2人下半身未穿內褲，縱有逾越禮份之男女關係，卻未攝得交歡行為，因此判決無罪。

判決指出，許男與陳女因醫病關係而熟識，劉姓醫師娘多次懷疑2人過從甚密，某日直衝診間休息室，打開房門時、室內並未開燈，卻撞見2人站立床邊，女方雖身著長裙，但並未穿內褲，男子更是下半身赤裸，驚見有人闖入，趕緊拉起褲子、戴上眼鏡。

劉女氣得提告2人妨害家庭。但陳女解釋，當天因痔瘡發作而前來求診，經醫師指示前往診間準備檢查，突然有人闖入，並無逾越醫病間應有分際。

承審法官認為，即便2人已處於衣衫不整且距離極近的狀態，有可能仍處於愛撫階段，而並未發生性行為；且劉姓醫師娘舉證的光碟中，並未看見有進一步親密行為，因此判決無罪，全案可上訴。

但這非醫師首次偷吃被抓包，日前也曾被妻子抓姦在床，雙方簽立和解書，白紙黑字寫下，要求男方禁止與異性獨處一室、有超出友誼行為，不得在妻子不知情狀況下與異性聯絡或有曖昧通聯。

因此雖然刑事官司一審無罪，但民事庭法官則認為，看診時連醫生也下半身赤裸，絕非一般醫病正常情形，且許男患有近視，在妻子開門後才戴上眼鏡，可以證明並未進行看診舉動，顯已逾越一般男女正常社交程度，也非通常醫病應有情景，經審酌後判決2人需各賠償劉女50萬元。

(中時 )