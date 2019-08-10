彰化縣警察局創辦首屆在暑假青春盃3對3鬥牛籃球，共88隊294人晉升決賽。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局創辦首屆在暑假青春盃3對3鬥牛籃球，共88隊294人晉升決賽。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局創辦首屆在暑假青春盃3對3鬥牛籃球，共88隊294人晉升決賽。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局創辦首屆在暑假青春盃3對3鬥牛籃球，吸引1111名學子報名參加，熱血奔向「灌籃高手」目標，共88隊294人晉升決賽，10日在彰化縣立體育館風雨球場進行最後決賽，大夥都使出渾身解數的拚了，警局隊也下場尬球技，高潮迭起。

縣長王惠美表示，過去青春專案辦理模式通常以演唱會方式，今年警察局長方仰寧和警察同仁改變另一個方式，改用3對3籃球賽的方式來辦理，希望能更親近年輕人。

球賽先前已經在彰化、員林、鹿港、北斗舉辦4場次初賽，多達319隊報名，共1111名選手參加，經過初選之後，今天參加決賽的隊伍有88隊、294名選手共同參與此次盛會，讓大家能以球會友之外，也在活動會場設有預防犯罪攤位，讓大家可以瞭解最新的犯罪手法。

彰化縣議會議長謝典林親自下場和球員們尬球技，和學子們一起狂燃對籃球的熱情，謝典霖表示，希望彰化縣立體育場館這個好的球場，也能出現打SBL、ABL、甚至國家隊CBA、NBA的選手。

警察局8個分局卯足全力，發起創意有趣宣導，全國啦啦隊錦標賽大專組冠軍的大葉大學啦啦隊揭開序幕，帶動熱鬧氣氛，更特別邀請中華國家代表隊也是彰化地主球隊寶島夢想家的控球後衛李學林代言與球員互動玩遊戲，熱鬧嗨翻天。

警察局表示，舉辦3對3籃球賽希望鼓舞起學子們的運動熱情，把時間花在鍛鍊身體，不要涉足不良場所，一起來培養運動家精神，勝不驕、敗不餒，突破自我。

(中時 )