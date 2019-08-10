為行銷台中溫泉產業，2019台中好湯溫泉季「谷關溫泉漫畫嘉年華」10日在谷關風景區登場，邀請柯南及鬼太郎2位漫畫觀光大使，與遊客同樂，型男主廚「詹姆士」也拿出看家本領，端出清涼爽口溫泉料理，與參與民眾一同看漫畫、泡好湯、吃美食，忘卻城市塵囂。
活動現場由型男主廚詹姆士以在地食材，烹調美味爽口的溫泉蛋涼麵。日本「漫畫王國」美名的鳥取縣派出柯南及鬼太郎2位漫畫觀光大使，進行有獎徵答，吸引許多漫迷參與。經發局加碼提供精采表演、原住民美食品嚐，還贈送原住民手作編織頭飾，讓民眾大呼不虛此行
觀旅局主祕林鴻文表示，今年的台中好湯溫泉季結合鳥取縣「漫畫王國」知名度，吸引年輕朋友在夏日造訪泡湯，還可賞遊千年五葉松、挑戰谷關七雄、品嚐鱘龍魚、原住民風味餐等。有不少民眾將的舊漫畫帶到現場捐出，兌換代幣去玩扭蛋，蒐集到的漫畫書整理後，將在谷關立體停車場的空間成立漫畫書屋。
「國內外四格漫畫創作展」由台日10位漫畫家走訪谷關尋找創作靈感，創作出不同風格四格漫畫，在谷關展出至16日，之後移展台中市政府惠中樓1樓大廳，向隅的漫迷們可別錯過。
(中時 )
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