日本鳥取縣派出柯南及鬼太郎2位漫畫觀光大使，來台與遊客同樂。（王文吉攝）

型男主廚「詹姆士」（左）示範烹調美味爽口的溫泉蛋涼麵。（王文吉攝）

台日10位漫畫家為谷關創作四格漫畫，在谷關展出至8月16日。（王文吉攝）

10位Coser裝扮不同角色，前進谷關風景區同樂，並與民眾拍照留念。（王文吉攝）

為行銷台中溫泉產業，2019台中好湯溫泉季「谷關溫泉漫畫嘉年華」10日在谷關風景區登場，邀請柯南及鬼太郎2位漫畫觀光大使，與遊客同樂，型男主廚「詹姆士」也拿出看家本領，端出清涼爽口溫泉料理，與參與民眾一同看漫畫、泡好湯、吃美食，忘卻城市塵囂。

活動現場由型男主廚詹姆士以在地食材，烹調美味爽口的溫泉蛋涼麵。日本「漫畫王國」美名的鳥取縣派出柯南及鬼太郎2位漫畫觀光大使，進行有獎徵答，吸引許多漫迷參與。經發局加碼提供精采表演、原住民美食品嚐，還贈送原住民手作編織頭飾，讓民眾大呼不虛此行

觀旅局主祕林鴻文表示，今年的台中好湯溫泉季結合鳥取縣「漫畫王國」知名度，吸引年輕朋友在夏日造訪泡湯，還可賞遊千年五葉松、挑戰谷關七雄、品嚐鱘龍魚、原住民風味餐等。有不少民眾將的舊漫畫帶到現場捐出，兌換代幣去玩扭蛋，蒐集到的漫畫書整理後，將在谷關立體停車場的空間成立漫畫書屋。

「國內外四格漫畫創作展」由台日10位漫畫家走訪谷關尋找創作靈感，創作出不同風格四格漫畫，在谷關展出至16日，之後移展台中市政府惠中樓1樓大廳，向隅的漫迷們可別錯過。

(中時 )