范瑞君在三立、台視《月村歡迎你》演坤達的媽，劇中利用母子之情，對坤達情緒勒索，逼迫坤達要在親情與愛情之間做抉擇。范瑞君覺得不管是在情侶或親子之間，情緒勒索這件事是很難避免的，譬如她也會想要小孩的秀秀與疼愛，因此也會在她的小孩面前裝可憐，要小孩來關心安慰她，諸如此類的情況其實也都是情緒勒索的一種。

洪詩（右）。

她時常提醒自己不要不自覺、無止境的去對小孩情緒勒索，范瑞君說可能因為自己是學表演的，就會比較自覺，過度對小孩情緒勒索卻不自覺的父母才是最可怕的。范瑞君在還沒當媽媽之前，覺得自己應該是一個開朗而自由的媽媽，因為自己的母親從小就不太限制她任何的事情，例如上小學時，母親會問她要不要去買零食吃，國中的時候建議她是不是要去Pub看一看，假日時也鼓勵她多出去玩一玩。

范瑞君（左）、洪詩（右）。

等到自己當了媽媽之後，她發現自己是一位會幫小孩計劃所有的事情的媽媽，只是萬萬想不到自己的大女兒是一個非常有主見的小孩，大概從一歲開始就對自己要穿什麽衣服、鞋子出門可以堅持己見，後來慢慢從經驗中學習，知道有些事情就是要放手，要用我們的經驗教導她，就像做父母的都希望可以幫小孩清除前面的小石頭，但有時候不如她踩了一小塊石頭，知道腳會痛，然後從此記得這個經驗而來的重要，范瑞君笑說：「雖然我是一個比較中庸保守的媽媽，但無論如何，我的出發點當然是因為很愛他們啦。」

范瑞君帶小孩出遊。

(中時 )