玩具的魅力不只風靡小孩，全球線上訂房品牌Booking.com調查發現，有44%的台灣旅客盼能藉由旅程找回童年的回憶，而近期熱門動畫電影更是在全球掀起玩具熱潮，為此，Booking.com精選全球5間令玩具迷瘋狂的「玩具主題飯店」，包括以西部牛仔為主題的夏安迪士尼飯店、讓樂高迷失心瘋的樂高蘭德飯店，以及多元風格主題房的新加坡香格里拉大飯店等，入住便彷彿進入玩具王國，滿足大、小朋友的童心。

夏安迪士尼飯店有西部牛仔風格的主題房。（Booking.com提供）

法國考普瓦利 – 夏安迪士尼飯店

位於巴黎東邊的童話小鎮「考普瓦利」，因風景如畫而成為卡通迷必訪之地。「夏安迪士尼飯店」距巴黎迪士尼樂園僅有5分鐘車程，十分方便。為呼應迪士尼風格，飯店更精心設計了各種主題空間，最特別的就是西部牛仔風格的房型，從壁紙、燈飾到床都緊扣主題設計，還設有西部風格酒吧，一踏入便如同走進美國西部小鎮一般，在此更有機會遇見其他經典卡通角色。

普吉假日飯店的玩具主題房。（Booking.com提供）

丹麥比隆 – 樂高蘭德飯店

位於丹麥中部的「比隆」不僅是充滿歷史的文化小鎮，更是積木王國樂高的起源地。而樂高迷最不可錯過的便是下榻「樂高蘭德飯店」，所到之處皆由五顏六色的樂高元素所組成，豐富的主題客房設計，包括公主、海盜、叢林等，讓旅客回到純真的孩提時光。飯店更貼心地為所有入住的小小旅客準備樂高禮物；此外，3月底至10月，旅客還可以透過 VIP 專屬通道，直接走進比隆樂高樂園。

新加坡的香格里拉大飯店的家庭房。（Booking.com提供）

泰國芭東–普吉假日飯店

盛夏前往海島度假是個絕佳選擇，「普吉假日飯店」位於普吉島西岸的度假勝地「芭東」，不僅提供許多玩具主題的家庭房和小孩套房，更有大沙灘讓旅客盡情享受玩沙樂趣，非常適合親子一同拜訪。飯店還擁有10個游泳池和設備齊全的健身房，同時滿足大人與孩子的度假需求。旅客還可以盡情地在世界知名的芭東海灘享受浮潛、玩飛行傘等各式水上活動，也能到芭東夜市大啖美食、購買名產。

英國奧爾頓 – CBeebies Land飯店

位於漢普郡的「奧爾頓」是座古色古香的小鎮，此地的Cbeebies Land與奧爾頓塔主題公園是英國最受歡迎的主題公園之一，肯定讓旅客玩的不亦樂乎。下榻「CBeebies Land 飯店」可帶旅客進入五彩繽紛且充滿樂趣的世界，不僅裝潢設計以英國電視台Cbeebies電視節目為主題，還有許多卡通角色穿梭在各個角落，有看過CBeebies電視節目的旅客可處處發現驚喜，滿足兒時與喜愛的電視節目角色一同玩樂的夢想。

新加坡烏節路 – 香格里拉大飯店，多風格主題房啟發無限想像

位於「新加坡」市中心的烏節路上，「新加坡香格里拉大飯店」設有3個不同的主題區，分別為塔樓翼、花園翼與峽谷翼，每一區皆營造出截然不同的氛圍和體驗。家庭套房有5種不同主題，包含非洲遊獵、城堡風、外太空、水底世界與樹屋，適合攜帶小孩入住，啟發孩子們無限的想像。另外，烏節路上時尚且華麗的商店是大人的購物天堂，也有讓小孩著迷瘋狂的室內遊樂園和玩具店，同時滿足各年齡層需求。

(中時 )