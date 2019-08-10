▲仁愛鄉精英村第7鄰邊坡嚴重下陷崩塌，造成3戶民宅岌岌可危，仁愛鄉長吳文忠與立委孔文吉立即趕赴現場會勘。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉精英村第7鄰住戶旁的邊坡嚴重下陷崩塌現場。（楊樹煌攝）

利奇馬引進西南氣流，帶來強降雨，造成仁愛鄉力行產業道路柔腸寸斷，進出交通中斷；另精英村第7鄰住戶旁邊坡嚴重下陷崩塌，造成3戶民宅岌岌可危，仁愛鄉長吳文忠與立委孔文吉今天即時趕赴現場會勘，緊急將3戶10位居民撤離至避難中心安置，坍塌現場並展開打樁穩固緊急搶修。

仁愛鄉翠巒部落對外重要道路的投89線力行產業道路，受利奇馬颱風過境的強降雨，馬上傳出多處路段坍方、土石流，16.5公里翠巒路段路基，更是流失近30公尺，造成交通中斷，沿線發祥、力行、翠華村等8個部落居民出入只能暫時繞向後山遠路，仁愛鄉公所已通報縣府開口契約廠商將視天候、災況進行緊急搶修。

據翠華村長高政光指出，力行產業道路14.5公里至16.8公里翠巒至力行路段，沿途都是坍方、土石流，16.5公里路段路基則完全流失，目前雙向交通中斷，還有指標35、38公里發祥村路段也是到處塌方，車輛必須改道台14甲線翠峰經慈峰產業道路。

仁愛鄉受強降雨影響，除力行產業道路柔腸寸斷，精英村第7鄰住戶邊坡下陷崩塌，3戶民宅的廁所被土石壓垮、雞療也塌陷，居住安全有立即危險，仁愛鄉長吳文忠除請警方和村長先緊急撤離3戶10位居民至避難中心安置，今上午並隨即趕到現場會勘，要求工務單位先行打樁穩固，立委孔文吉則電請原委會及水保局派員前往會勘並做緊急災修。

(中時 )