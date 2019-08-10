提升民眾居品質，苗栗縣政府透過下鄉服務辦理公寓大廈座談會與舉辦縣內績優公寓大廈評選活動等，加強社區自治管理，今年苗栗縣更在中央公寓大廈管理考核中獲城鎮型甲等第一名的殊榮。

縣府今年在內政部營建署的「公寓大廈管理組織報備及相關業務」考評中獲得城鎮型甲等殊榮，對績優公寓大廈評選活動與舉辦雙向溝通座談會等積極措施推動項目讚譽有加。

工商發展處指出，為加強公寓大廈社區自治管理，訂定「苗栗縣輔導公寓大廈管理組織成立計畫」，以分期、分類、分區方式加強輔導各鄉鎮市社區大樓成立管理委員會，並成立「公寓大廈爭議事件調處委員會」，邀集資深律師、建築師及具有公寓大廈管理維護、社會福利、地政或相關爭議調處等專家學者協助民眾調處相關問題。

此外，縣府透過一年2次的公寓大廈座談會，下鄉宣導法令並輔導社區成立管理組織，並辦理縣內績優公寓大廈評選結合社區節能減碳方案，藉獎勵補助得獎社區在公設部分汰換節能家電，共同建構溫馨居住環境。工商處提醒，今年度縣內公寓大廈評選活動已啟動，因應民眾準備時間，收件延至19日止，鼓勵社區把握時間報名參加。

(中時 )