林男偷偷把刀丟到機車踏板上佯裝沒事。(吳亮賢翻攝)

林男夫妻將車違停在店門口，擋住行人去路。(吳亮賢翻攝)

新北市淡水區一名陳姓男子日前至超商購物，出來時見一對夫妻將機車違停在門口聊天，擋住行走動線，便說了聲「借過」，不料26歲的林姓丈夫突理智線斷裂，朝陳男猛飆髒話，更當街亮出西瓜刀，警方獲報後，立即循線通知林男到案，依社會秩序維護法裁處。

7日下午2時許，陳男自英專路某超商走出來時，看見林男夫妻將車違停在店門口，自顧自聊天，完全不管擋住行人去路，便開口向林妻說了聲「借過」，但疑似口氣不佳引起林男不爽，開始狂罵三字經，還從機車坐墊下拿出1把西瓜刀，嚇得陳男趕緊拿起手機蒐證。

林男看到手機錄影後，一開始還囂張嗆聲「錄你X啊，趕快去報警啊」，但卻又偷偷把西瓜刀丟到機車踏板上佯裝沒事，回家後陳男將影片上傳至臉書社團「細說淡水」，呼籲「住在淡水的大家小心此人！」。

警方獲報後，立即通知雙方當事人到案說明，另因林男無故攜帶西瓜刀，將依社會秩序維護法，依法裁處。

(中時 )