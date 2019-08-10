「秋行軍蟲災害緊急應變小組」（簡稱應變小組）表示，中颱利奇馬外圍環流及西南風持續影響全台，秋行軍蟲飛行能力強，可乘風遠距離遷移，恐引入鄰近國家的成熟蟲體。農委會呼籲種植玉米、高粱、其他高風險寄主作物的農民，在颱風過後加強田區巡查，發現卵塊須摘除，有疑似蟲體應落實通報，並依防檢局公告緊急防治藥劑，進行強制施藥措施。

應變小組指出，秋行軍蟲可乘風遠距離遷移，文獻記載一晚飛行可達1、200公里，颱風過後吹西南風，恐引進鄰國及大陸南方的秋行軍蟲成蟲，造成國內下一波疫情。且秋行軍蟲雌成蟲一次產卵量可達數百顆，近期氣溫高，僅需1、2天即可孵化，幼蟲會垂絲隨風分散，農民若未及時發現及採取適當防治措施，恐造成大規模災損。

應變小組表示，因應國內疫情現況，防檢局已公告玉米及高粱秋行軍蟲緊急防治藥劑，提供農民防治使用。近期為國內玉米及高粱2期作新植期間，其幼苗期保護及採取適當病蟲害防治措施極為重要。

此外，國內尚未發現秋行軍蟲為害的高風險寄主作物，尚包括水稻、甘蔗、牧草、甘藷、落花生、大豆等，亦請栽植此些作物的農友加強巡田。發現卵塊立即摘除，並留意作物葉片是否遭可疑蟲體啃食為害；如果發現疑似蟲體應落實通報，並依防檢局公告緊急防治藥劑進行強制施藥措施，輪流使用不同藥劑，以免產生抗藥性。

目前國內仍在秋行軍蟲緊急防治第2階段，持續目視巡查仍為發現秋行軍蟲最主要方法，可藉此掌握國內發生情形並即時防治，加以管控。另截至8月9日止，除嘉義市，全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件共225件（652.09公頃），成蟲確定案例156件。已完成銷毀81件（21.79公頃），藥劑防治144件（630.30公頃），其中金門藥劑防治案例即達15件（582.99公頃）。

(中時 )