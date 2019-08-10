富邦悍將「神全」林益全近4場比賽敲出3轟，本季已累積21轟，今年有望超越個人單季最佳23轟紀錄，相較去年全壘打產量僅個位數，今年成績有爆衝性的成長，不過林益全倒覺得「其實都一樣」。

「其實今年不算特別多，只是因為去年只打8支，所以顯得今年21支好像很多，但若扣除去年只打8支，平均下來我每年也有17、18支全壘打。」林益全認為今年並不是變得特別厲害，因為都是照著同樣方式訓練，僅是帳面成績變好看而已。

林益全點出去年問題，因為換了訓練方式後常會覺得「明明身體有力量但打不出來」，去年底針對發生的問題做修正，今年開始頭腦想的和身體同步，達成「知行合一」。

林益全認為雖然去年的改變遇到一些問題，不過新的嘗試本來就沒有人能保證會越來越好，但不做改變一定會退步，而果然做出改變後技術上也修正，今年也如願獲得好結果，回到過往比較穩定的成績。

林益全目前21轟僅次於朱育賢24轟，是今年中職第2位達到單季20轟門檻的球員。

(中時電子報)