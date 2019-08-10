巴拿馬前總統馬丁內利遭控任內非法監控政敵、挪用公款。當地法院今天表示，檢察官無法證明被告有犯罪事實，也無法提出證據消除法官對相關指控的疑慮，故宣判馬丁內利無罪。

根據法院宣讀的判決，檢察官無法證明對馬丁內利（Ricardo Martinelli）的指控，也無法消除本案法官對指控提出的「合理懷疑」，因此宣判馬丁內利無罪，並解除他禁止出境的處分。

判決一出爐，庭內的馬丁內利支持者一片歡聲鼓舞。馬丁內利對記者與支持者說：「我要謝謝我的律師群，也要謝謝巴拿馬當局。這是一場犯罪陰謀。」

馬丁內利曾控訴他的前政治盟友、上個月才卸下巴拿馬總統職位的瓦雷拉（Juan Carlos Varela），就是這場「陰謀」的幕後主使者。

今年67歲的馬丁內利，在2009至2014年擔任巴拿馬總統，遭控任內非法監控約150名的政敵、工會領袖和記者，並為此挪用公款，包括花費1300萬美元（約新台幣4億元）添購設備，但設備後來卻憑空消失。

馬丁內利2015年逃亡到美國邁阿密，直至2018年6月才被引渡回巴拿馬受審，被當局預防性羈押於當地一所監獄，今年6月才獲准改為居家監禁。

檢察官曾要求法官判處馬丁內利21年刑期，包含在沒有法院授權下攔截通訊處4年、無授權下進行後續跟進與監控處4年、侵佔公物處10年及挪用公款處3年。本案是首次有巴拿馬卸任總統，在刑事法庭受審。

本案8日結束口頭辯論，檢察官龔薩雷茲（Ricaurte Gonzalez）當時也請求法官判處馬丁內利有罪，以儆效尤。龔薩雷茲強調，在庭上所提供的證據和證詞，足以證明馬丁內利總統任內「侵犯數百名巴拿馬民眾的隱私權」。

法院雖認定「有跡象顯示」巴拿馬國家安全委員會（National Security Council）有違法行為，但仍認為目前僅有的證據，無法消除所有疑慮。

(中時 )