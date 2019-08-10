「齁齁滾-龍神村」地方生活展，與「大茅埔調查團」合作，巧妙結合水與龍神的型態。（王文吉攝）

「齁齁滾龍神村」以「水」為策展主軸，並結合藍染工藝、地方產業、客家飲食、在地生活等系列活動。（王文吉攝）

台中市東勢區客庄臨山而建，傍水而居，川流不息的豐沛水源成就水果之鄉，也豐富客庄人文風采。台中市客家事務委員會10日於東勢客家文化園區舉辦「齁齁滾龍神村」開幕式，以在地的草根生活為題，將山城客庄發展極重要之元素「水」為策展主軸，並結合藍染工藝、地方產業、客家飲食、在地生活等系列活動。

「龍神」為客家重要信仰之一，反映族群的生死觀與天地觀，先民從彰化沿大甲溪一路往東勢山區依山開墾，水圳開鑿更顯艱難。「齁齁滾-龍神村」地方生活展與「大茅埔調查團」合作，巧妙結合水與龍神的型態，並將成功國小一幅反映地形環境與人文風貌的壁畫納入展場設計，營造出東勢客庄依山傍水的真實感。

市府客委會主委江俊龍表示，「齁齁滾-龍神村」採用客語大埔腔發音命名，呈現大甲溪河水滾滾而流的臨場感，展覽結合客家特色飲食、工藝及小旅行等，以活潑且生活化的角度詮釋地方文化，帶領旅人走進東勢浪漫小鎮。

「齁齁滾-龍神村」展期自8月10日起至9月15日止，除展覽外，特展期間亦精心策劃了以客家風味飲食入菜的餐桌市集、藍染工藝體驗工作坊，以及探訪水圳的小鎮漫遊旅行等系列活動，歡迎來訪遊客走進盛夏的東勢客家文化園區，一同品味屬於台中山城的客家文化。

(中時 )