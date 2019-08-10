昨（9日）利奇馬颱風假有不少人都去逛街、看電影，但有位家住彰化的劉先生則在這天挑戰完成了吃遍全台西提牛排的紀錄。「我去到每一間西堤都有一份驚喜感，因為他們的畫盤好可愛！」儘管前一晚氣象預報強颱利奇馬直襲北台灣，北北基更早早宣布停班停課，劉先生依舊風雨無阻地來到最後一站的台北羅斯福店。

中午才剛開門營業不久，劉先生從容現身，西堤牛排的服務人員們早已等候劉先生到來，並對他獻上熱烈的歡迎聲。29歲的劉先生在彰化從事音響批發工作，平常工作相當忙碌，無暇在正餐時間用餐，總是忙到晚上9點後才想找地方填填肚子，西堤是少數還開著的餐廳，加上他覺得餐點好吃、服務熱情，因此時常光臨彰化員林店。

獻上畫盤是西堤為慶生賓客的傳統，每個都是獨一無二。（西堤牛排提供）

而劉先生對西堤牛排最後一道甜點所提供的畫盤愛不釋手，那是來西堤慶祝生日的傳統，除了可以聽到「特別版」的生日快樂歌，服務人員還會為壽星送上生日甜點，裝著甜點的瓷盤都西提人員是獨一無二的特製創作。因為喜歡西堤的畫盤，劉先生便興起了環島踩點全台38間西堤的念頭。

踩點計畫從6月中旬開始，北至基隆、宜蘭，南至屏東，甚至跨過中央山脈來到花蓮，每到一站他便在FB放上與新畫盤的合影，直至9日劉先生帶著近2個月來在其他37間西堤消費的發票，來到他的最後一站台北羅斯福店用餐，並將這第38張發票拼湊起來，成為另類的環台紀錄。而西堤牛排因此發給他鐵粉獎狀，還送上全新美國進口行李箱，希望劉先生帶著這只行李箱，每年再回到巡迴過的門店光顧。

(中時 )