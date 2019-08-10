嘉義市培元花甲食堂開張，特別加菜，長輩歡喜來共餐。（廖素慧攝）

嘉義市市長黃敏惠（左三）為培元花甲食堂揭牌。（廖素慧攝）

老大人相揪來吃飯，50元吃飽吃好。嘉義市政府在社區開辦「花甲食堂」，將有8間食堂提供長輩共餐，餐費約最多50元，市長黃敏惠10日為「培元花甲食堂」揭牌，期許食堂做出好料理，讓長輩歡喜作伙來吃飽飽。

培元長青關懷協會理事長涂煌延說，培元花甲食堂用地是私人無償提供使用，西區衛生所營養師協助設計菜單，由社區志工與廚師規畫餐食菜色，周一至周四中午共餐，65歲以上每餐30元、65歲以下每餐40元、低收免費，目前有22人共餐，人數持續增加。

黃敏惠說，嘉義市今年新增核定7個老人共餐據點，培元花甲食堂是今年第1個揭牌據點，花甲食堂要讓阿公、阿嬤感受溫暖與關懷，擁有更好的健康飲食。

市府社會處長青及社會行政科表示，「花甲食堂─作伙呷百二」去年開始推出，今年已核定7個新共餐據點，培元花甲食堂第1個揭牌，還有6個食堂會陸續開張，市府1年補助20萬元 經費，共有8間食堂獲160萬元補助，預估有350人受惠。

另外6個食堂分別由友忠長青進會、中庄社區發展協會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、經國社區發展協會、鳶尾花人文促進協會及東川社區發展協會負責辦理。

(中時 )