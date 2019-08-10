據日本共同社10日報導，美國總統川普9日在白宮向媒體表示，關於日韓對立激化，「日韓明明是同盟國，卻將美國逼入艱難立場」，要求盡快改善關係。在面對北韓無核化問題和與大陸爭奪主導權的形勢下，美國擔心可能影響東北亞局勢，敦促日韓緩和對立。

南韓國內對日本加強出口管制的反對勢頭擴大，還出現了要求廢棄8月下旬迎來判斷更新與否期限的日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）的意見。協定若被廢棄，日韓將無法共享軍事上的機密情報，會給面向北韓發射飛彈等的日美韓三國安保合作帶來影響，美方的這種擔憂正在擴大。

川普對媒體表示：「日韓總是在吵架。必須改善關係。」

川普政府呼籲日韓雙方緩和對立，美政府高官對路透說明稱，已提出雙方在不採取新措施的狀態下進行談判的調停方案。不過美方認為「改善關係，雙方均負有責任」（副助理國務卿卡納佩語），不打算偏袒某一方，今後也將在慎重看清狀況的同時助力關係改善。

川普在7月中旬透露南韓總統文在寅要求美方居中調停，表示「若（日韓）雙方均提出要求，我大概將出面干預」，強調「（兩位首腦）若能解決問題還好，日韓之間無疑存在緊張」。

(中時 )