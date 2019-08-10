美國3D列印手槍發明人威爾森在德州被控與未成年少女性交易，去年9月在台灣落網後遭到遣返。他今天向美國檢方認罪，承認犯下與未成年少女發生性關係。

德州曲維斯郡（Travis County）助理地區檢察官佛瑞德里克（Joe Frederick）表示，威爾森（Cody Wilson）和檢方達成認罪協議，承認觸犯刑責較輕的傷害兒童罪。他原本面臨性侵罪名控訴。

佛瑞德里克還說，檢方和被害人及被害人雙親廣泛會面後，才達成這份認罪協議。他說：「經過數個月檢視本案，並和他們討論想要和希望得到的結果後，我們感覺這是令人滿意的結論。」

威爾森創辦的德州公司販售3D列印手槍製造計畫，這類手槍無法被追蹤。他去年8月被控在德州奧斯汀（Austin）和一名16歲少女性交易，隨後搭機逃往台灣。警方9月21日在台北萬華找到威爾森，隔日將他遣返美國。

記者向威爾森的律師尋求置評，並未立即獲得回應。

美國檢方建議的刑罰是威爾森可免於監禁，但必須有7年時間列為性犯罪者，還須服延後判決的緩刑，並支付1200美元罰金，緩刑期間也無法持有槍火。

(中時 )