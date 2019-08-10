台灣大學合併台北教育大學喊停，台大電機系特聘教授吳瑞北表示，台大婉拒合併國北教，這是正確的決定，不過理由不是與台師大爭龍頭的心結，而是兩校合併意義不大，且對台灣教育不利，而台大也不能像別的學校一樣，為了合併而合併。

對於台大婉拒合併國北教，吳瑞北在臉書撰文並提出三項理由：

一、 對台大國際學術地位提昇，不會有幫助。

人的問題是很大的問題，學生素質問題從併校後招生即可提昇，惟教師問題需耗費很多年才能更新，據悉國北教為與台大合併，近年大開升等之門，亦有曾任校方高層借調他校發生賣學位被起訴，堪慮的師資水準未來恐還有未爆彈，以台大解聘有花3年的案例，兩校合併對台大不見益處，學術研究也無法提昇，反而會帶來後遺症。

二、國教師培非台大擅長，不宜再貪多躁進

台大是龍頭大學，立志在國際學術追求卓越，國際一流大學各有其強項，也不是所有學科都要發展。台大資源並不充足，無法每個領域都要發展，萬萬都能，那就成為萬萬不能。

小學老師教導的知識內容是國民常識，並非台大擅長，國北教有很好的地利，努力把國教師培做好，發展它的特色，國家當然需要這種本質是技職類教育的大學。這様的教育學院和藝術學院與歐美國家的世界名校裡，同名的學院截然不同，台大沒有理由做不同於世界名校的合併，來發展技職類教育，況且目前的社會發展趨勢是學生對藝術設計有興趣，對教育沒興趣不大。

培育國教師資與高中師資是兩碼事，像瑞士聯邦理工學院長期來培育優秀的高中老師。台大若要強化師資培育，應師法瑞士聯邦理工學院，而不是合併國北教。但台大已策略性與台師大形成聯盟，恐不適合再重覆投入。至於師培中心師資不足，學生修課已可以到台師大修習，問題不大。

三、 藝術學院應先強化體質，反求諸己

以藝術學院來看，比較美國不少大學有設相關院系，像Harvard U. (Dept. Musics), Princeton U. (Art ＆ Archaeology及Music), UC Berkeley (Dept. Art History, Art Practice, Musics), UCSD (Dept. Music, Visual Arts), UIUC (College of Fine ＆ Allied Arts), Cornell U. (College of Architecture, Art ＆ Planning)等。

台大要的是創作展演，培育藝術家，但我們看國北教的人文藝術學院，培育國教老師為主，有音樂學系，有藝術與造形設計系，但並無關鍵的美術系，反倒台師大有美術系。因此即使併進國北教，在藝術學院部份仍然是很不完整，比起台藝大、北藝大、南藝大、高師大仍然不如，台大要思考的是，如果併進來的團隊不強，畫虎不成反類犬，對台大不是加分而是減分。

進一步探討，從台灣的角度來看，要做就要做最好的，用台灣的主力組成國家隊，北教大顯然並非首選。再從台大的角度來看，過去追求藝術系所也沒辦好，我們成立藝術史研究所、音樂學研究所，可惜並非藝術研究所、音樂研究所，不是在培育藝術家。台大應先把一系三所正名，內部整頓好，再來發展藝術學院。

其實台大過去談過這個，並規畫蓋在水源校區，那其實是一個很好的地點，但老師都反對。所以談到台大想要的藝術學院，國北教並無太好師資，而台大也不缺空間。如果政府真想支持國家隊，與其拿了中古屋修修補補，不如重新規畫另起爐灶得好。

(旺報 )