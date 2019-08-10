大政治大爆卦

國民黨前主席洪秀柱日前宣布，願意為黨出戰台南艱困選區，挑戰民進黨立委王定宇，民進黨台北市議員王世堅直言，國民黨對不起洪秀柱！國民黨4年前「換柱」，此次洪秀柱願出戰，竟還有人在背後說閒話糟蹋她。他甚至送國民黨主席吳敦義兩句：「續任國民黨主席，我無怨無悔。」、「列名不分區立委，我無怨無悔。」

王世堅在中天政論節目《大政治大爆卦》指出，國民黨4年前總統大選才把洪秀柱換掉，現在洪秀柱拖著老邁的身軀參戰，有人還在背後數落她生重病等等去糟蹋她，國民黨對不起她。王世堅透露，他10幾年前在立院和洪秀柱共事過，他覺得洪秀柱人蠻好的，外剛內柔、外方內圓，並不是像大家所看到的那樣剛烈。

洪秀柱要挑戰台南艱困選區，王世堅點出，國民黨應該要長期經營，選舉不是只靠一時的造勢，除了造勢，還有平常的經營，還有主張、政策、理念是什麼。老實說，國民黨現在推人去選，都是臨時抱佛腳，國民黨長期以來可曾對台南市表達任何關心，也沒有投入人力長期去耕耘，洪秀柱說得很好，要怎麼收穫就怎麼栽，可是國民黨栽了嗎，平常不栽，選舉當然要栽更多。

他舉例說，若以戰爭來講，冰箱一打開只剩兩顆蔥、半塊薑，雞鴨魚肉全沒，怎能要洪秀柱弄一桌滿漢全席，洪秀柱參戰就像神風特攻隊，抱著必死決心，不論輸贏，氣魄仍在，這種精神讓他佩服，跟民進黨不謀而合，在戰鬥中成長，國民黨欠缺的就是這個。他認為，國民黨高層各懷鬼胎，各自謀各自的出路，要了各自的位置後，至於國民黨的總統選舉、不分區、區域立委等，就各安天命吧。

王世堅強調，洪秀柱參選立委，開出的票，她會是國民黨現在所提出的名單裡，可以把選票衝得最漂亮的人。未來她造勢若做得好，確實會引起一股「洪流」，很多人講洪秀柱是「女版的韓國瑜」，他說錯了，韓國瑜才是「男版的洪秀柱」。

(中時電子報)