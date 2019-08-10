美國核子專家表示，他們懷疑本週俄羅斯北部發生爆炸意外導致輻射釋出時，是在測試一種蒲亭總統去年吹捧過的核動力巡弋飛彈。

國營媒體引述俄羅斯國防部報導，8日因所謂液態推進劑火箭發動機爆炸而造成了2人死亡和6人受傷，當時沒有危險物質釋出。俄羅斯國營核子企業（Rosatom）今天表示，有5名工作人員在事故中死亡。

測試地點在阿漢格斯克州（Arkhangelsk），附近擁有18.5萬人口的北德文斯克（Severodvinsk）市府網站張貼聲明，其中引述市府發言人的話說，8日中午記錄到背景輻射「一度」驟增。不過這項聲明昨天已從網站消失。

俄國駐美大使館尚未回覆記者的詢問。

上述兩名專家分別接受路透社訪問時指出，液態火箭推進劑爆炸不會釋出輻射。

他們懷疑爆炸和輻射釋出的原因是，尼諾柯薩村（Nyonoksa）附近同名的俄國海軍飛彈發射設施在測試核動力巡弋飛彈時發生了失誤。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）兼任資深研究員潘達（Ankit Panda）說：「液態燃料火箭發動機爆炸不會釋出輻射，我們得知，俄國人正在研發某種巡弋飛彈核子推進技術。」

俄國稱這款飛彈為「9M730海燕」（9M730 Burevestnik），北大西洋公約組織（NATO）為這款飛彈訂定的代號為SSC-X-9 Skyfall。

一位不願具名的美國政府資深官員表示，他不會證實或否認這是核動力巡弋飛彈發生的事故，但他對俄國當局的說明表示深感懷疑。

這名官員表示：「我們持續監控俄國極北地區發生的狀況，但俄國當局『一切正常』的保證，在我們聽來是空話。」

(中時 )