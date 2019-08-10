王柏融今(10)日剛從二軍歸隊，沒想到右肩傷完換左腳踝受傷，7局上半面對軟銀王牌千賀滉大，遭到146公里切球砸中左腳踝，王柏融當場痛得倒地不起，隨後退場接受治療。賽後火腿隊訓練員則表示傷勢明天要再觀察，而王柏融則在IG上向球迷報平安。

睽違1個月再次重返一軍戰場，王柏融立刻獲得先發機會，先發第三棒、指定打擊，對決過去一直打不好的千賀滉大，王柏融首打席敲安後，連續2打席選到四壞球保送，不過第7局卻慘遭球吻，146公里的切球擊中沒戴護具的左腳踝，王柏融當場痛得倒地不起，休息一陣後才一跛一跛地走下場，栗山監督在休息室臉色鐵青。

退場後王柏融立刻到福岡當地的醫院檢查，目前僅診斷有瘀傷，球隊訓練員則表示，「看看明天的情況。」剛傷癒復出首戰就傷退，王柏融在個人IG上報平安，貼出自己正在冰敷的照片，寫下「骨頭硬」，表示自己並無大礙，要關心他的球迷們放心。

王柏融回一軍首戰上壘率百分百，不過可惜火腿最後仍以4比8敗給軟銀，吞下4連敗外8月僅贏下1場，戰績持續低迷。

王柏融在個人IG上報平安，貼出自己正在冰敷的照片，寫下「骨頭硬」。（截自王柏融IG @wangpojung）

(中時電子報)