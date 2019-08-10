2011年動工以來一波三折的金門大橋，在東丕營造接手趕工下，目前進度已達49.39％，較預定進度50.36％僅微幅落後，主橋共計101支直徑2.5公尺的基樁也在今（10）日全數完成，往2021年5月完工的目標再邁進一大步。跨海見證的交通部長林佳龍開心表示，「金門大橋已經真正浮出海面了！」
連接大、小金門的金門大橋全長5.4公里，其中約4.7公里位於海上，海域水深最高達23公尺，地底下是特有的堅硬花崗岩，施工過程極為艱鉅。
2011年馬英九總統主持動工典禮，但工程一波三折，承包商一換再換，迄2016年6月進度落後達22.19％。在東丕營造接手後全力趕工，排除諸多施工難關，目前已經完成接近一半工程。
最受工程界矚目的是金門大橋主橋部分共有101支直徑2.5公尺的基樁，基樁工程自2018年2月開始施工，歷經1年半的努力，在今年7月25日完成第100支基樁混凝土澆置作業，最後1支基樁也在今天順利完成，象徵整體工程豎立一座重要的里程碑。
另金門大橋深槽區主、邊橋樁帽基礎均採鋼箱圍堰方式施工，這也是國內首次採用的工法。此次完成的鋼箱體積尺寸為21公尺長×23公尺寬×10.8公尺高的大鋼箱，承包商必需克服惡劣海象，在海中完成組裝作業，下放過程又需抵抗約4000噸的海水浮力，在承包商嚴密規畫和克服萬難下，也已完成主橋第1座樁帽基礎，讓金門大橋深槽區結構物正式浮出海面來。
林佳龍部長跨海為施工團隊加油打氣，肯定金門大橋不再是過去每逢選舉就浮起來，選後沈下去的「選舉浮橋」，而是主橋基礎已真正浮出海面的橋梁，可以大聲向國內、外工程界說：「我們做到了！」寶貴的施工經驗也將做為未來淡江大橋、馬祖南北竿跨海大橋等橋梁工程的重要參考。
(中時 )
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