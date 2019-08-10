台14甲線坍方 霧社往清境及合歡山交通中斷 18:062019/08/10 中時 楊樹煌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台14甲線五里坡路段邊坡發生嚴重坍方，造成霧社往清境及合歡山道路交通中斷。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣仁愛鄉霧社往清境、合歡山的台14甲線5.4K五里坡路段，今下午5時左右，西側邊坡突然發生坍方，土石嚴重滑落，由於滑落的土石量大，造成雙向阻斷，無法通行，所幸無人車傷亡，目前正由公路總局第二區養護工程處派員全力搶修中。 (中時 ) #合歡山 #清境 #台14甲線 #坍方 也許您會感興趣 推薦閱讀 清境高空觀景步道 開放夜間觀星 04:102019/08/06 地方新聞 新竹縣五峰尖石雨量大 山區零星坍方 12:292019/08/09 生活 25平方米駭人大洞 大溪路面坍方 15:182019/08/09 生活 降雨破200毫米 新竹山區土石坍方 04:102019/08/10 地方新聞 生活熱門新聞 金門大橋浮出海面了！主橋基樁101支全數完成 - 生活 紙風車風波 家長反嗆李永豐：老師人格被當道具 - 生活 課審委員寄血衣無悔意 反嗆好心被狗咬 - 生活 - 旺報 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 一句話惹怒氣象專家！吳德榮槓柯P 賴神衰躺槍 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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