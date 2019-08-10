南投縣仁愛鄉霧社往清境、合歡山的台14甲線5.4K五里坡路段，今下午5時左右，西側邊坡突然發生坍方，土石嚴重滑落，由於滑落的土石量大，造成雙向阻斷，無法通行，所幸無人車傷亡，目前正由公路總局第二區養護工程處派員全力搶修中。

(中時 )