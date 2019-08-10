張小燕、郭子乾、澎恰恰、許效舜、石英、于美人10日現身「肝病防治學術基金會」25周年活動。張小燕慷慨解囊捐出50萬，她回憶與肝基會董事長許金川的結緣過程妙語如珠，現場歡笑不斷，但談及亡夫一度哽咽，令人心疼。郭子乾的精湛模仿巧妙結合時事，也讓台下觀眾開懷大笑。

張小燕表示，「許金川醫生其實在我先生生病的日子，給了我很多幫助，我記得我先生第一次開刀的時候，他拿著檢驗報告，他看著我，眼睛一閃一閃的，最後他說細胞不太好，我很感謝許金川告訴我，從那一刻一年半的時間，我都很珍惜陪在我先生身旁。」說到這裡，她忍不住哽咽，「在我先生最後的時候，家人插管與否意見很多，我問許金川教授如果插管能治好嗎？結果他紅著眼睛搖頭，我說，那我們不插好嗎？他點點頭。」

許效舜（左起）、澎恰恰與郭子乾台上演出精采。（肝基會提供）

張小燕非常感謝當時許金川對先生的關懷，她現場也忍不住喊話，「我只是心裡想告訴你，醫生，不要對每個病人都視病如親，你會生病的。」而郭子乾、澎恰恰、許效舜也受邀演出，三人以時事及政治人物巧妙演出小短劇，逗得台下觀眾笑聲不斷，曾罹患肝癌的資深演員石英也推出蛋糕慶賀肝基會生日快樂。

(中時 )