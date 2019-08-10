前國民黨主席洪秀柱確定將戶籍遷至台南市，準備在立委選舉對戰民進黨王定宇。對此，前國民黨立委蔡正元表示，那些在國民黨吃香喝辣的藍男，跟洪秀柱比，會臉紅吧！

前國民黨主席洪秀柱已將戶籍遷至台南，準備投入立委選舉對戰民進黨立委王定宇。洪秀柱日前說，這是條不好走的路，但國民黨不能不會打硬仗，她呼籲黨內大老多投入艱困選區選舉，不分區留給有戰力的年輕人。

洪秀柱辦公室也證實，洪秀柱已將戶籍遷至台南，準備投入台南市第6選區立委選舉。洪秀柱在臉書發文表示，既然已準備好投入艱困的戰場，她不會有任何的怨言、也不會有任何懸念，不管黨要不要她，「秀柱永遠都不會放棄黨。這是4年前的承諾，至今此心仍不變，日月皆可為鑑」。

對此，前國民黨立委蔡正元表示，那些曾經在國民黨興旺時位居高峰、吃香喝辣、享盡榮華富貴的藍男，每天照照鏡子，看看自己那副尊容，跟洪秀柱比一比，會臉紅到不行吧？

蔡正元讚洪秀柱是勇者，主動請纓、單刀赴國民黨最艱困的選區，迎戰民進黨地下電台出身的王定宇，不論輸贏，都可以激勵國民黨的士氣！

蔡正元也提到2016年大選，國民黨一群大男人佔著高位，你推我拖，鬼話連篇，高掛免戰牌，沒有人敢出戰蔡英文，洪秀柱也是主動請纓迎戰。後來卻又被一群老藍男藉口撤換，洪秀柱仍不計恩怨，繼續為國民黨打拚，還出任國民黨最艱苦時的黨主席，收拾馬英九和朱立倫的爛攤子。

蔡正元認為，現在國民黨形勢比2016好，但還是有幾個選區，民進黨佔盡優勢，國民黨仍難以提名人選，洪秀柱主動請纓為國民黨而戰，真是現代花木蘭！反觀國民黨那些享盡榮華富貴的小藍男，每天照照鏡子，看看自己那副尊容，跟洪秀柱比一比，會臉紅到不行吧？

(中時電子報)