伸港鄉永興海堤附近了排水渠道，不斷漂進漂流木和垃圾，為了保護2號水閘門，在閘門外水道架鐵門攔截，累積垃圾量驚人，附近漁民指出為什麼垃圾不清走？一旦颱風氾濫，附近魚塭豈不遭殃。（吳敏菁翻攝）

伸港鄉永興海堤附近了排水渠道，不斷漂進漂流木和垃圾，為了保護2號水閘門，在閘門外水道架鐵門攔截，累積垃圾量驚人，附近漁民指出為什麼垃圾不清走？一旦颱風氾濫，附近魚塭豈不遭殃。（吳敏菁翻攝）

彰化海岸垃圾氾濫才清完，無盡垃圾又從海岸線湧進排水渠道，第四河川局為了保護全興海堤附近2號水閘門，在水道上架鐵門，連日來攔截漂流木和垃圾爆量，漁民憂心忡忡，垃圾為什麼不清走？正值颱風季，要是大雨溪水氾濫，附近魚塭豈不都要遭殃了。

這次奇馬利颱風擦邊球，沒有造成豪大雨，伸港養殖戶鬆了一口氣，直指躲過一劫，但水閘門外水道的垃圾堆積非常驚人，周邊都是養殖魚塭，該清還是要清，不能取巧「方便門」，只顧保護水閘門，其餘都不管了。

議員賴清美指出，接到養殖戶的投訴，到現場一看當場傻眼，大排水道上架設鐵門將垃圾層層攔截，竟然累積如此龐大數量了，要是大雨水位暴漲，這些垃圾、雜木勢必沖向附近魚塭，豈不造成二次災難，相關單位不能再踢皮球。

但是垃圾累積速度驚人，相關單位近月來不停清理，怎麼也清不完，都感到吃不消，第四河川局表示，垃圾累積，並非權責範圍內，只好先建立鐵欄，先保護水閘門。

水資處長陳詔慶表示，針對海岸、海堤、大排累積垃圾問題，召開過協調會，水資處負責清理永興海堤，全興海堤的垃圾問題，下周一、8月12日水利署和環保署將派員到現場，釐清責任歸屬。

(中時 )