《用九柑仔店》將於8月16日於三立都會台、華視、衛視中文台、Vidol、愛奇藝、LINE TV、FOX+播出。該劇由台灣漫畫IP改編，譜出一段橫跨60年充滿人情味故事。日前該劇試片獲得好口碑，今(10日)再次試片，漫畫原著作者阮光民、導演高炳權、演員侯彥西、陳禕倫也到試片現場，另吳念軒、宋緯恩、福地佑介等演員及製作人湯宗霖也出席觀看。

陳禕倫（左起）、阮光明 、高炳權 、侯彥西。

《用九柑仔店》被形容是今夏最暖心作品，導演表示，這次選角很有成就感，特別是丁國琳與孫可芳、林哲熹與雷洪這兩組，相似度實在太高，大家都能想像林哲熹老了就是雷洪樣子，開玩笑說孫可芳與丁國琳什麼都像，但只有一點不像，還賣關子不說。今天最特別的是，在拍戲的張軒睿因無法配合宣傳，在現場播放他拍攝的影片，他表示第一次見到漫畫作者阮光民好緊張，因為要演他作品的男主角，「《用九柑仔店》賣的不只是商品，還有濃濃的人情味，希望早日歸隊能和戰友們一起宣傳」。

陳禕倫（左）和張軒睿。

張軒睿在劇中與侯彥西、陳禕倫是一起長大的鐵三角，陳禕倫說，3人的交情是黃金級的，侯彥西無縫接話笑說，台上、台下都是鐵三角，因為3人都夠幼稚。試片現場，導演高炳權要大家猜侯彥西是誰，因為戲殺青後，侯彥西減重10公斤，導演怕大家都不認識他。侯彥西搞笑說，自己一直都走偶像路線，但導演吐槽他：「侯彥西飾演想法直接單純的深情台客，會選他就是因為『不夠帥』。」還稱讚他每次演出都可以很不一樣，是「靠戲取勝」的演員，侯彥西表覺得增肥挑戰好好玩，因為平時也不可能增胖10公斤。

侯彥西增胖10公斤。

陳禕倫這次飾演阿忠，戲中意外截肢，對他也是一項考驗，而且這次造型上留著鬍渣，與過往角色完全不同，連原著作者阮光民都讚他太英俊。陳禕倫表示，因為造型差很大，連親朋好友看到海報都問他「有演嗎」？完全不知留鬍渣的就是他，笑稱自己好像卡通人物。但他眼裡最誇張的是侯彥西，因為戲開拍前看到他一頭長髮，開鏡後有次陳禕倫去探班，侯彥西就在他面前，還一直問人在哪，原來戲開拍後，侯彥西就剃了個大平頭，「真的超像裝潢工人，完全不認識了」。

陳禕倫（左）和侯彥西。

試片現場笑聲不斷。

(中時 )