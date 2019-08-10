香港大埔遊行申請遭警方反對後，大批身穿黑衣的示威者下午仍在大埔遊行，並行出馬路，一部分示威者佔據大埔警署附近的太和路及南運路的行車線。星島網報導，其中在太和路的示威者，有一批人商討去向，下午5時過後大部分向寶鄉橋方向後撤，部分人轉戰沙田及大圍，往大埔墟火車站離開。目前剩低少數人留守太和路，人數大約數十人。晚上近6時，在旁戒備的防暴警突然衝出，其後再度後退，並在警署對開再次築成防線。

而在南運路的示威者則與警察對峙，就以水馬及鐵欄陣設置路障，但人數陸續減少。

傍晚約5時55分，太和路南運路與交界的一批防暴警察登上警車離開，現場警察人數明顯減少。有示威者揮手。

大批示威者傍晚5時起從大埔轉到沙田及大圍。一批示威者傍晚6時聚集在沙田廣場對開一段大埔公路，設置路障堵塞交通，車輛受阻。

其中一批示威者6時過後走出大圍美田路及車公廟路一帶，設置路障，堵塞交通。

(中時 )