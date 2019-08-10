台灣高鐵將採購8組新車，已向德國、法國、日本等國家業者邀標，預定明年中決標。台灣高鐵證實，該國際標已排除大陸。據了解，這筆訂單360億元，看起來不多，但被視為日後千億元列車與高鐵營運系統採購商機的前哨戰。

中央社報導，台灣高鐵考慮運量逐年成長，2年前就開始規劃採購新列車，2017年7月公布徵求海外企業投標意向書，作為新型車種規範參考，今年7月初才向國際邀標。

交通部已接獲台灣高鐵提出新購列車報告，數量為8組，採國際標，投標期10月截止。目前不少國家有能力製造高鐵，包括德國、法國、西班牙、義大利、日本、韓國與加拿大等國，已在去年收到邀標書，但大陸被排除在外。

目前台灣高鐵共有34組列車（每組12輛車廂），是以日本新幹線700系為設計藍本，並針對台灣環境特性及需求修改的700T型，主要製造商是日本川崎重工，最高營運速度可達每小時300公里。

台灣高鐵發言人孫鴻文說，雖然目前營運中的高鐵列車是日本製造，但國際上高鐵有一致共通性，新採購列車只要符合台灣規範即可。至於新購列車金額及車廂相關設計，台灣高鐵列為商業機密，同時也說明決標方式。

聯合報報導，台灣高鐵2024年前引進8組，採購金額將達360多億元。採購新車數量看似不多，但若此次成功贏得訂單，形同取得日後千億元列車與高鐵營運系統採購的商機優勢。

鐵道迷聞訊十分期待，紛在PTT熱議新車車型，日規擁護者顯然占多數，「終於!!!私心希望N700S」、「明年中這個時間點不就是N700S正式營運嗎XD」、「JR東系列的加速度太可悲,別吧」、「私心希望是大鼻子的，不過大概是 N700S了吧」、「拜託N700S，別又混水土不服的車進來…」、「私心希望是歐洲車啦」、「如果是2024年 Velaro Novo有機會？」。

台灣高鐵將採購新車排除大陸，也有網友不表認同，嗆說「日本高鐵要是這麼行？為何全世界各大標案都遭大陸海K？腦袋壞掉」、「只准我們賺大陸的錢 不准大陸賺我們的錢 這是什麼貿易往來」。

(中時電子報)