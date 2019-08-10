有兩名男子，去年在某直播平台看到一名少女主播，兩人竟然色心大起，一搭一唱的成功誘騙讓少女公開「露奶」直播，高雄地方法院認這兩男違反兒童及少年性剝削防制條例，均判處有期徒刑1年10月、緩刑4年。

聯合報報導，這兩名色男分別姓紀、李，因為當時正在看少女直播，他們不斷的送虛寶讓少女在直播時直接公開露奶，直到直播平台業者發現才報警處理。兩名男子到案坦承犯行，承認明知少女未滿18歲身心尚未成熟，卻要她公開露奶，檢方認定他們涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例。

高雄地院審理指出，這兩名男子當時在直播平台上不斷留言，要少女「露奶」，法律明定只要有以招募、利誘、容留、媒介、協助等手段，使兒童、少年成為性交、猥褻主體，就構成犯罪。

合議庭指出，他們明知少女未成年，竟然為刺激、滿足私慾而誘使少女公開播送裸胸畫面，已侵害少女的性隱私權，可能對她身心產生不良影響，相當不應該。不過合議庭也考量該2名男子是猥褻，其犯罪情節仍相對於「直接性剝削」較輕微，且犯後也坦承犯罪，與少女及其家屬和解賠償，獲得少女及家屬不追究刑事責任，

高雄地法院考量後，依違反兒童及少年性剝削防制條例，各判處兩名色男有期徒刑1年10月，宣告緩刑4年，並支付公庫5萬元，且兩人緩刑期間交付保護管束，並接受法治教育3場次，可上訴。

(中時電子報)