小嫻、瑪麗10日現身運動品牌活動，小嫻透露自己很怕走光，夏天到了，許多節目都推出清涼單元，她因為工作的緣故，見到不少走光慘案，所以在內衣選擇上格外在意安全與性感兩元素，首次接到品牌邀請擔任設計師，她笑稱從接到消息的那天開心兩周。至於外界最關心的桃花，她坦言，「現在是人家挑我。」令人相當心疼。

小嫻表示，「桃花我也蠻想的，好像可以開始期待，之前完全沒有想。」她笑喊自己每天都會把握跟男生聊天的機會，並透露很容易讓男生跟她講心事，經常一下子就變朋友。被問到理想對象條件，她提及，「沒有條件，從一剛開始就沒有什麼條件了。」停頓了一下，她又補充，「我覺得現在好像應該是人家來挑我，畢竟我也知道，想跟我交朋友的男生會有壓力，一定會被媒體問。」

小嫻跨足設計。（Mollifx瑪莉菲絲提供）

小嫻坦言有朋友幫自己介紹新對象，她現在每天都會找讓自己開心的目標，但未必是往愛情發展。瑪麗則笑說：「我很容易句點別人，也不聽別人的秘密。」談到一起主持《綜藝3國智》常被外界與自己配對的張立東，她直喊，「男生都很現實，他都跟別人聊，看到攝影機沒在拍就不跟我聊了。」現場一陣大笑。

(中時 )