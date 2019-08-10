針對大陸宣布限縮兩岸旅遊交流，金門縣估計將在半年內蒸發新台幣35億元以上的觀光產值。縣長楊鎮浯明（11）日將偕澎湖、連江縣府會首長共赴北京，預定12日拜會國台辦爭取「小三通」相關政策，期待陸方相關旅遊政策對3離島有區隔性對待，以將觀光衝擊降至最低程度。

縣府觀光處指出，大陸日前公告自8月1日起暫停47個城市赴台自由行，引發鄉親高度關切，憂心將衝擊金門整體觀光及相關產業。楊鎮浯縣長以事涉金門觀光發展及兩岸經濟文化交流，日前邀請離島3縣府會首長共赴北京拜訪國台辦。

觀光處指出，回顧大陸居民赴金旅遊開放歷程，自2012年起開放20個小三通自由行城市，2015年再開放47個大三通自由行城市，合計61個自由行城市可赴金門、馬祖與澎湖旅遊。其中福州、廈門、漳州、泉州、龍岩與溫州等6城市，則為大、小三通均適用。今年，陸客約占9小三通45％，其中自由行更高達70％，一旦暫停將嚴重衝擊小三通人流與地方觀光產業。

觀光處評估，預估從8月到明年1月，自由行來金如無法區隔對待，金門觀光產值將損失超過新台幣25億；若再加計先前媒體所提團客來台政策同時暫停，金門縣受影響陸客觀光人次約計40餘萬，觀光消費總額到明年1月止，預計將蒸發35億元以上。

縣府指出，針對大陸公布的47個城市外，尚有福建省、浙江省、江西省與廣東省等14個城市可來金門、馬祖與澎湖自由行。另福建省外赴廈門、泉州，延伸遊金門之一次性大通證政策（俗稱二日遊），以及3人成團入境金門並可延伸澎湖旅遊等相關旅遊政策，也會一併洽請國台辦考量維持離島續行。

觀光處表示，楊鎮浯在7月31日獲悉消息時，第一時間即向大陸相關部門反應，並表達金門之特殊情形與需求，而此次暫停試點城市中，福州、廈門、漳州、泉州、龍岩與溫州為大三通、小三通均適用之自由行城市，交流往返最為密切，已由有關單位積極向陸方爭取區隔「大、小三通自由行」試點城市，以利金門觀光產業持續發展。

另黃怡凱副縣長率隊參加8月5日兩岸通水周年活動、8月6日金廈民生議題交流座談與8月7日福建與金門馬祖電力聯網研討會中，也均透過多元管道向福建省、廈門市相關單位反映與建議。

觀光處說明，「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」之自由行簽證本有不同，政策上應予區隔處理，基於陸客之於金門整體觀光產業經濟，已具有不可忽視的影響力，尤其小三通純金門自由行已為常態，陸方此次的政策宣布，攸關金門觀光與相關產業發展至深至大，希望對岸能釋出善意，以利後續福建沿海地區與金門、馬祖大、小四通的推動作業。

縣府強調，楊鎮浯一行除將爭取自由行等旅遊政策區隔對待外，也希望藉此機會併案爭取開放更多小三通相關政策，讓觀光旅遊平穩走下去。

(中時 )