一名35歲英籍華裔何姓男子，前天凌晨身懷古柯鹼等毒品欲進入北市忠孝東路一家知名夜店時，遭眼尖安管人員發現褲子口袋口露出一包白色粉末，立即將何男攔下，並通報旁邊負責守望崗的敦南所員警，警方在何男身上搜出古柯鹼，當場人贓俱獲後，何男卻辯稱是遭到安管、員警栽贓，但警方不為所動，依法將他帶回偵辦。

警方調查，何男是持工作簽證來台，長期在台工作，前天凌晨何男要進入夜店設置的安檢門時，因褲子口袋露出一包可疑的白色粉末，安管人員眼尖察覺後，立刻將他攔下，通知員警到場處理。

警方將何男帶回派出所後，何男一開始還拒絕配合調查，一下說自己是遭到栽贓，一下又聲稱身體不適，結果警方又從其隨身包包中，起獲另包古柯鹼及2包海洛因等毒品，才令何男百口莫辯。

警方懷疑，何男可能是打算到夜店販毒，除將他依毒品罪嫌送辦外，刻擴大追查毒品來源及流向。

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(中時 )