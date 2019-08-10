台北城市科大休閒系學生（右）獲選女子袋棍球國手，首度參加「2019女子袋棍球U19世界錦標賽」。（圖／翻攝中華民國袋棍球運動協會FB）

中華民國袋棍球協會2年前成為國際袋棍球總會（FIL）正式會員，台北城市科大則為台灣第1支大學球隊，今年有9位女學生獲選袋棍球國手。其中休閒系大二彭敏首次獲選國手，專長為前鋒與衝刺，期待爭取最好的表現。

中華女子袋棍球隊今年初成軍半年後，7月底首度遠征「2019女子袋棍球U19世界錦標賽」，這項比賽8月1日至10日於加拿大安大略省進行，共有22支隊伍角逐。

袋棍球原盛行於北美地區，球員手持用頂端具有網袋桿子作持球工具，作「運、傳、接、鏟、射」等動作進行比賽，把球射進對手的球門內就算得分。

城市科大休閒系於7年前成立台灣第1支大學袋棍球隊，成員來自台東公東高工、台東高商、北一女等校，近年來交出漂亮成績單。休閒系教師吳宏熙著重體能與技術訓練，除專長訓練課程，還會要求重量特訓，協會聘請的國際教練也會到校指導學生。

這次獲選袋棍球國手有休閒系與餐管系女生，一共有9人，其中來自公東高工的彭敏，高二時開始接觸袋棍球，除一周至少6小時的團訓外，她求好心切，還會另找空地對著牆壁傳球，一次至少半小時，過程雖枯燥卻不覺得苦。她是首次獲選國手，十分珍惜，希望爭取最好成績。

休閒系大二的張讌琳說，過去曾出國比賽，但僅限於亞洲盃，這次隨隊到加拿大參加世界盃，可增加更多比賽經驗。尤其每次開賽前會與對方交換禮物，已拿到墨西哥、愛爾蘭、捷克隊的禮物，是相當珍貴的回憶；更期待能打出好成績，為國爭光。

休閒系學弟妹在比賽期間都會透過直播為學姐們加油，系主任陳寅全認為，校方不只培育學生成為國手，還要為學生的就業著想。例如與袋棍球協會合作培育人才，訓練學生成為袋棍球教練與國際級裁判，目前已有多位學生到協會擔任教練

(中時電子報)