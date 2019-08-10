網傳上月男方到大連探班楊冪。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料微博）

大陸女星楊冪被封為流量女王，一舉一動都引來相當多網友熱議，去年離婚恢復單身的她，最近傳出和小兩歲、曾待過韓國JYP公司的魏大勛秘戀，但男方回應：「只是跟朋友逛個街」，楊冪方面則是至今沒發聲。今(10日)又傳出，上月魏大勛曾到大連探班楊冪，且兩人在北京的住所只隔著一條街，疑添兩人交往可能。

楊冪去年底和劉愷威結束5年婚姻，近日有網友在北京巧遇魏大勛在北京看展，身邊跟著一名戴著漁夫帽的女子，眼尖網友從女方小腿的胎記，點名是楊冪，隨後網上流出一連串兩人曖昧證據，有人指楊冪和魏大勛是遊戲朋友，七夕那晚通宵打遊戲，還有人挖出兩人曾穿情侶裝證據，許多傳言被熱傳，魏大勛則說當天確實是和朋友出門逛逛，未否認也未承認該女就是楊冪。

今微博「吃瓜鵝每日爆料」指出，知情人士說早在上月魏大勛就曾專程獨自一人飛到大連，探望正在拍攝《暴風眼》的楊冪，而先前有媒體拍到，魏大勛在北京收工後，第一時間就回到在當地的公寓，和楊冪的住所只隔一條街，此外，兩人還已經確認參加合作一部戲擔任男女主角，更令外界好奇兩人緋聞究竟是真是假。

(中時電子報)