年僅20歲新人Allyson陳瑾緗，在索尼音樂學院」新⼈甄選活動，脫穎而出，獲得出單曲計畫，由熊仔與rgry共同製作，打造新單曲〈波霸奶茶〉熊仔也親自獻唱饒舌部分，更跨刀參與MV演出，他笑稱：「是我拍過最輕鬆的MV！」兩人則模仿時尚雜誌百POSE，完全沒有饒舌歌手拗向包袱。

來自高雄的陳瑾緗說，從小喜愛各類型音樂，高中最愛重低電音，近年開始鑽研嘻哈。小時不喜歡讀書的他，曾夢想當歌手，但認為是遙不可及的夢而作罷，直到熊仔經紀人不斷聯繫邀約，才決定隻身前往台北發展音樂事業。陳瑾緗不愛制式化，在甜心外表下，其創作旋律及歌詞不按牌理、天馬行空，常從⽇常生活中擷取靈感寫歌，她最愛寫洗腦又夢幻的旋律及歌詞，創造出「愛莉森」夢遊仙境的感覺。

「我真的太喜歡喝波霸奶茶了！」 陳瑾緗錄好〈波霸奶茶〉demo，也唱了阿卡貝拉版本，還拿去參加《中國新說唱》的試鏡徵選，因此進入海選。當時熊仔聽過demo後，也說要幫他製作，「背景聽到的波波聲，也是熊仔錄的，貫穿整首歌，想營造珍珠的聲音。」透過奇幻又清新的編曲，讓人閉上眼睛，就彷彿徜徉在冰涼的波霸奶茶大海裡。Allyson陳瑾緗出道首支單曲〈波霸奶茶〉已數位發行，MV則於8月9日在YouTube首播。

(中時 )