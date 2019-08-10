胡瓜主持民視《綜藝大集合》近日來到高雄鹽埕，他開場先帶來新遊戲「你抓不住我」，開放現場報名，沒想到現場婆婆媽媽們爭相指名與他一起玩，他展現親民一面笑說：「婆婆媽媽們太熱情，只能我親自陪她們同樂了。」他坐在水球下方，讓三位婆媽比賽誰拉的水球能離胡瓜頭頂最近。

沒想到頭兩位媽媽不按牌理出牌，居然沒抓住繩子，讓水球直接砸得胡瓜一身濕，他哭笑不得詢問，「媽媽妳們知道規則是要拉住水球嗎？不是要砸坐著的人。」紅毛笑稱，「媽媽們一定是看到偶像太興奮，手發抖抓不住繩子才都砸在瓜哥頭上啦。」

胡瓜玩遊戲沒在怕。（民視提供）

最後只有一位媽媽沒將水球砸在胡瓜頭上，也讓她順利獲得獎金，胡瓜雖然一身濕，仍掩不住開心，「這次遊戲真的陷害到自己，但能讓鄉親們開心就是我們最重要的事情。」該集來賓還有紅毛、郭忠祐、Eason、夏浦洋、紀詠勳、蔡允潔、賴慧如、林柏妤、曾甜以及施怡慧。

(中時 )