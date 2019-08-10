台灣新竹縣尖石鄉玉峰國小的14名小學生10日在高知縣舉辦的盛會「夜來節」上表演3場精彩的台灣原住民舞蹈。(黃菁菁攝)

台灣新竹縣尖石鄉玉峰國小的14名小學生10日在高知縣舉辦的盛會「夜來節」上表演3場精彩的台灣原住民舞蹈，最後還秀出兩國國旗象徵台日友好。(黃菁菁攝)

日本高知縣9日起舉辦一連4天的「夜來節」競舞大會，吸引了來自日本及世界各國近2萬名的「舞」林高手及上百萬遊客。台灣新竹縣尖石鄉玉峰國小的14名小學生10日在高知炎炎晴空下，表演了3場精彩的台灣原住民舞蹈，最後還秀出象徵台日友好的中華民國和日本的國旗，贏得全場的喝彩。

高知縣重視對台灣的交流，高知縣知事尾崎正直這天要跑16個表演會場慰勞參賽舞者，但他下午特地抽空到車站前廣場替新竹的小朋友們打氣、送飲料，並熱心詢問小朋友們手上弓箭代表的意思，與他們打成一片。

高知10日高溫達攝氏35度，在山區住習慣的小朋友們直喊：「怎麼比台灣還熱！」。他們原本打算光腳上場表演，但縣廳人員認為不妥，立刻為小朋友們買了涼鞋。

玉峰國小校長黃晴逸表示，「我們大多光著腳表演，但擔心小朋友的腳會受傷，換上高知縣有特色的鞋子後，他們很快就適應了，仍然展現出我們的舞蹈水準，感謝高知縣的協助。」

黃晴逸表示，「玉峰這幾年都代表新竹縣比賽獲得優等的成績。很幸運今年能代表新竹縣來高知參加夜來節盛事，也提供了孩子們更寬廣的國際視野。玉峰是位於深山的小學，這次是很難得的經驗，幾乎全部的孩子都是第1次出國，我們是懷著非著開心、興奮的心情來參加夜來祭。」

這次小朋友們的旅費是靠新竹縣和校方募款來的，除了表演外還安排了高知、大阪、岡山、倉敷旅遊，體驗住溫泉旅館，有小朋友喊說： 「日本洗溫泉要脫光光，我不喜歡！」。

(中時 )