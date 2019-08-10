國民黨初選後，韓郭整合至今仍沒進展，郭台銘是否會脫黨參選受到關注。作家苦苓分析後直言，別傻了，郭台銘不會出來選總統。

苦苓在臉書分析「5個如果」，給出郭不選的答案：1.如果他要選總統，怎麼可能回國後不趕快到處拜會、造勢，反而遲遲不露面？

2.如果他要選總統，怎麼可能不讓支持者繼續連署、壯大聲勢，反而叫他們停止？

3.如果他要選總統，怎麼可能讓一個發言人每天說三道四、卻強調「他沒有要出來選」？

4.如果他要選總統，怎麼可能不知道時間緊迫，要盡快宣布好成立總部、集結人馬？

5.如果他要選總統，怎麼可能不發布一篇感人的「出師表」、跟國民黨「割袍斷義」？

苦苓認為，郭現在只是還在「張」（台語），發洩對國民黨和韓國瑜的不滿，等著人家來「挲」（台語），同時享受「不選最大」的快感而已。

網友回應說：「言之有理，王金平也是。」、「韓粉太強大，不可能有換柱2.0」。還有人問說：「苦大哥，請問柯P會出來選總統嗎？謝謝您！」苦苓回：「不會。」

(中時電子報)