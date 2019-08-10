地中海最新的救援行動，慈善船隻海洋維京號今天在利比亞外海，解救85名非裔移民。好萊塢男星李察吉爾登上另一艘救難船，希望外界重視難民滯留海上的困境。

李察吉爾登上載有100多名移民的張開手臂號（Open Arms），等待歐洲多國同意收留他們，讓外界能持續聚焦在他們所遭遇的困境上。

海洋維京號（Ocean Viking）的移民分別來自塞內加爾、馬利、象牙海岸及蘇丹等國家，當中有5名女性和15名孩童，年紀最小的才1歲。

海洋維京號是由法國非政府組織地中海救援組織（SOS Mediterranee）和無國界醫生組織（MSF）共同運作的救難船。

海洋維京號一開始取消晚間搜救行動，且要等到破曉才終於找到移民船。船隻從利比亞啟程後，歐洲聯盟打擊人蛇集團的索非亞行動（Sophia）中一架飛機在8日晚上目擊到他們。

西班牙慈善組織「主動張開手臂」（Proactiva Open Arms）創辦人坎普（Oscar Camps）發推文表示，張開手臂號昨天晚間在公海上救起39名移民，救難船上已經有121人。

義大利內政部部長薩爾維尼（Matteo Salvini）對救援船註冊地點奧斯陸發出警告，他寫道：「義大利法律上沒有義務，也沒有打算要私下收留海洋維京號上無身分證明的移民。」

挪威司法和移民部長寇米（Joran Kallmyr）在公共電視台上表示，這些移民應該被「送回非洲，突尼西亞或是利比亞，不該將他們帶到歐洲，因為如此一來只會拉長難民遷徙的路線，而非延展救援行動。」

李察吉爾今天從義大利島嶼拉姆培杜薩島（Lampedusa）登船後表示，帶給船上所有人盡可能多的食物和水。他也說，大家狀況都還可以，原本有兩艘船，不過利比亞海軍要求其中一艘船折返。

李察吉爾表示：「對這些人最重要的事就是找到自由港，才可以下船，然後開展新的人生。」

(中時 )