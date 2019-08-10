大型歌唱選秀節目《聲林之王2》即將播出，匯集音樂專業度、跨海國際化、承先啟後、巨星雲集的必看4大亮點，粉絲期待。飛行導師陶晶瑩精闢解析當初2位導師林宥嘉與蕭敬騰從懵懂到成功的進化史，期許選手們學習蕭敬騰的勇於不斷自我挑戰，以及林宥嘉拋出夢想點再逐步實現的精神。

《聲林2》首集邀陶晶瑩接受節目訪問，她的精闢見解讓所有人大讚，「天后的每一句都好重要。」她表示《聲林2》舞台與選手們，都會經歷從懵懂到面臨各種挑戰後，神速的進步而獲得更大的成就，期許選手應該都要以此為目標。談到對2位導師的印象，她透露，「宥嘉唱李泉老師的歌，就有股妖氣衝出來。」提到林宥嘉的個人魅力，她侃侃而談，「從一開始極力表現自己，直到藉由我們的帶領，讓他逐漸找出平衡點，一步一腳印，最後走出屬於他自己的迷幻風格，比賽遇到的人事物，讓他不斷成長。」

蕭敬騰現在事業有成。（量子娛樂提供）

陶晶瑩提到蕭敬騰則說：「光聽他的聲音就覺得已經能主宰全場。」她分析蕭敬騰現在事業有成，也蛻變得越來越成熟，他已懂得面對各種情況，從省話一哥到能主持大型典禮，她為蕭敬騰下了註解，「他的蛻變就是一關一關不斷自我挑戰。」

(中時 )