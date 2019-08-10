瓦昆菲尼克斯獲多倫多影展榮譽獎 《小丑》將首映 19:452019/08/10 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）將於本屆多倫多影展上獲頒演員榮譽獎，屆時他主演的新片電影《小丑》也將進行北美首映。委員會表示：「30多年來，他為每個角色都注入了具有穿透力的真實感。」 《小丑》也入圍威尼斯主競賽單元，成為首部入圍三大影展主競賽單元的超英漫畫改編電影。瓦昆菲尼克斯曾憑《神鬼戰士》、《為你鍾情》、《大師》3度提名奧斯卡影帝，當年希斯萊傑版就靠小丑一角獲得奧斯卡小金人，他渴望憑此角擒獎的企圖心相當明顯。 (中時 ) #瓦昆菲尼克斯 #小丑 也許您會感興趣 推薦閱讀 小丑27年重回小鎮 潔西卡雀絲坦正面迎敵 12:252019/08/06 娛樂 小丑醫生耍逗趣 歡樂門診奇幻登場 16:112019/08/08 生活 娛樂熱門新聞 張杰被爆「出軌張碧晨」 網瘋傳謝娜鐵了心離婚 - 娛樂 《博恩》開鄭南榕玩笑丟了主持棒 網友酸爆！ - 娛樂 窮困女偶像爆私聯粉絲3年 給10萬可得「親密關係」 - 娛樂 脫口大陸人吃不起榨菜 名嘴黃世聰228字回應了 - 娛樂 問老公前女友是誰？ 大S曝汪小菲「這樣回答」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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