瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）將於本屆多倫多影展上獲頒演員榮譽獎，屆時他主演的新片電影《小丑》也將進行北美首映。委員會表示：「30多年來，他為每個角色都注入了具有穿透力的真實感。」

《小丑》也入圍威尼斯主競賽單元，成為首部入圍三大影展主競賽單元的超英漫畫改編電影。瓦昆菲尼克斯曾憑《神鬼戰士》、《為你鍾情》、《大師》3度提名奧斯卡影帝，當年希斯萊傑版就靠小丑一角獲得奧斯卡小金人，他渴望憑此角擒獎的企圖心相當明顯。

(中時 )