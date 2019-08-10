《桌遊新樂園》今在Global Mall中和環球購物中心舉辦節目發布會。（圖／龍華電視提供）

近幾年，桌上遊戲不論在歐美，亞洲或是台灣，都發展得非常活耀。尤其在台灣，因為各縣市政府機關，學術機構的支持，並與相關遊戲教育協會合作推廣，因此各種以桌遊作媒介的活動，社團或課程都顯著增加。

在網路上，要找到桌遊開箱體驗或教學的影片並不難，不過完全從兒童角度去思考設計，並藉由扮裝、童話劇情來展現遊戲競賽與桌遊特色的電視節目，則以龍華動畫台自製的《桌遊新樂園》為台灣首例。

中華民國遊戲教育協會秘書長林同亮表示: 「內心感到非常激動，因為終於看到台灣有了桌遊電視節目。桌遊是非常重臨場體驗感，在拍攝和臨場感的傳達上非常不容易，但是節目依據遊戲特性，從不同角度呈現遊戲的互動情境與迷人之處，並且鋪陳容易讓孩子理解的故事劇情，並沉浸在情境當中，更容易學習與理解，能夠克服這個障礙，是非常不容易的事情。」

節目中有趣地發現，年輕的龍華哥哥姊姊們，常常玩不過小朋友，很多時候甚至要靠小朋友的幫忙，才能擺脫困境。例如某款移動迷宮的遊戲，玩家必須在推動每條道路時，要能預見後面的步伐可以怎麼走，思考活耀不受拘束的小朋友們，往往比大人更能綜觀全面，想得更靈活。

《桌遊新樂園》將於8/10起每週六下午5點，於中華電信MOD 104頻道「龍華動畫台」播出之外，還可以在其他新媒體平台收看：歡樂看Fain TV、Hami Video、KKTV、LINE TV、LiTV、四季線上影視、friDay、myVideo、bbTV。

(中時電子報)